Muğla'da ilber ortaylı izdihamı - Son Dakika
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Muğla'da ilber ortaylı izdihamı

6 saat önce

Muğla'da İlber Ortaylı izdihamıMUĞLA Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'nce düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı görmek isteyenler izdihama neden oldu.

Muğla'da İlber Ortaylı izdihamı

MUĞLA Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'nce düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı görmek isteyenler izdihama neden oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversite'ndeki (MSKÜ) etkinlikte bin kişilik salon hınca hınç dolarken, çok sayıda öğrenci programı dışarıya kurulan sinevizyondan takip etmek zorunda kaldı.

Muğla KYK İl Müdürlüğü tarafından öğrencilerin yükseköğrenim hayatları süresince bireysel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında 'Geçmiş zaman odur ki' konferansı düzenlendi. MSKÜ 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı. Bin kişilik salonun 2 saat önceden dolması nedeniyle Prof. Ortaylı, programına yarım saat erken başlamak zorunda kaldı. Yaklaşık 2 bin öğrenci ise salon dışına kurulan sinevizyondan Ortaylı'nın konuşmasını dinledi.

Muğla KYK İl Müdürü Ömer İlman, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda, salonda bazı öğrencilerin yerde bazılarının ise ayakta konferansı takip etmesi dikkat çekti.

Muğla'da ilber ortaylı izdihamı

Yurtlar Kurumu, İlber Ortaylı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:27 Kaynak: DHA
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