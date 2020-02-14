Muğla'da ilk defa ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da ilk defa ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da ilk defa ele geçirildi

6 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Milas ilçesinde eski dönemlere ait 32 parça satranç takımı ele geçirildi.

Muğla'da ilk defa ele geçirildi, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Milas ilçesinde eski dönemlere ait 32 parça satranç takımı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası Milas ilçesi Danişment Mahallesinde üç şahsın elinde bulundurduğu tarihi değer taşıyan eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Jandarma tarafından oluşturulan sivil ekipler şüphelilerden ellerindeki tarihi eserleri almak için pazarlık yaptı. Sivil ekipler ile şüpheliler arasında pazarlık sürerken Jandarma KOM Şube ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonda H.E., E.Y. ve E.K isimli şüpheliler ellerindeki tarihi eserleri pazarlamaya çalışırken suçüstü yakalandılar. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.


Operasyonda eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 32 parça satranç takımı, bileklik, iğne, heykelcik ve 2 adet yüzük ele geçirildi.


Ele geçirilen satranç takımının Muğla'da ilk defa ele geçirildiği öğrenilirken, satranç takımının tam olması dikkat çekti. - MUĞLA

Jandarma, Milas, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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