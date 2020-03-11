Muğla'da ilkokul öğrencilerine deprem tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da ilkokul öğrencilerine deprem tatbikatı - Son Dakika

Muğla'da ilkokul öğrencilerine deprem tatbikatı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, öğrencilerde farkındalık oluşturmak maksadıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Muğla'da ilkokul öğrencilerine deprem tatbikatı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, öğrencilerde farkındalık oluşturmak maksadıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Dumlupınar İlkokulunda düzenlenen tatbikata, UMKE, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, TRAC ve sağlık ekipleri hazır bulundu.

Tatbikat, senaryo gereği meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremle başladı. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi ve okul idaresi, binanın hafif hasar alması nedeniyle tahliye işlemine başladı.

Öğrenciler toplanma noktasında beklerken, mahsur kalanlar ve yaralılar da AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Okulun ikinci katında mahsur kalan iki kişi itfaiye aracından uzatılan merdiven yardımıyla, başka bir yaralı da AFAD ekiplerince kurulan ipli düzenek üzerinden sedyeyle indirildi.

Ekipler, deprem sonrası meydana gelen yangına müdahale etmeye çalışan personele de yardım etti.

Senaryo gereği paniğe kapılan öğrencileri ise öğretmenleri sakinleştirdi.

Tatbikat, toplanma noktasında bekleyen ve velileri gelmeyen öğrencilerin polis araçlarıyla toplanma merkezine sevk edilmesiyle son buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatı, öğrencileri herhangi bir doğal afet karşısında bilgilendirmek, doğal afetlere karşı hazırlamak ve o bilinci oluşturmak adına yaptıklarını söyledi.

Menteşe, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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