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İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

16.06.2021 12:56

Muğla'nın Menteşe ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri, Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu'nda imara aykırı ve mahkeme süreci tamamlanmış kaçak yapıların yıkım işlemini yaptı.

Ekipler ayrıca Turnalı ve Kuyucak mahallelerindeki kaçak villa ve diğer yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım çalışmaları sırasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Menteşe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sahip olduğu doğal güzelliği ile mavi ve yeşili buluşturan Akbük Koyu ile çevresinde kaçak yapıyla mücadeleye aynı kararlılık ve azimle devam edileceği kaydedildi.

İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor
İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor
İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor
İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor
İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor
İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor
İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor
İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor - Son Dakika


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