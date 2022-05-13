Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

13.05.2022 18:16
Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor.

Menteşe Belediyesi ekiplerince, Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu ile Kıran, Sarnıç ve Kuyucak mahallelerinde imara aykırı ve mahkeme süreci tamamlanmış kaçak yapıların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

Bölgede 6. etap yıkım çalışmaları kapsamında, alınan yürütmeyi durdurma kararı kaldırılan 15 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Kaçak yapıyla mücadele kapsamında Akbük'teki 5 büyük iskele de belediye ekiplerince yıkıldı.

Menteşe'de geçen yıl 220 yapı mühürlenmiş, 60 kaçak yapı yıkılmıştı. Bu yıl ise hukuki incelemeler sürerken, mahkeme kararları sonrası yıkımlara devam edilecek.

Bu yıl yaklaşık 150 yapının yıkılması bekleniyor.

Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

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Sarnıç, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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