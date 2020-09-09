Muğla'da incir ağacına çıkan yılan itfaiye ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde incir ağacının dalına çıkan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Kızılağaç Mahallesi 3566 Sokak'taki evlerinin giriş kısmındaki incir ağacına yılan çıktığını gören ev sahibi, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 metrelik yılanı yakaladı.
Ekipler, yılanı daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 19:43 - Kaynak: AA
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