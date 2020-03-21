Muğla'da İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

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Muğla'da İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu
6 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı adam, kaldıkları villada öldürülmüş olarak bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı adam, kaldıkları villada öldürülmüş olarak bulundu.
Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada yaşayan Hasan Tayfun Baransel (71) ile İngiliz uyruklu Viviant Bants'tan (63) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.
Eve gelen ekipler, Baransel ile Bants'ın vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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