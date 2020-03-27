Muğla'da inşaat işçisi ayağına saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü - Son Dakika

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Muğla'da inşaat işçisi ayağına saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü
6 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde inşaatta ayağına demir parçası saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde inşaatta ayağına demir parçası saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.
İsmetpaşa Mahallesi 2. Bademlik Caddesi'ndeki inşaatın üçüncü katında çalışan Yusuf Çelik, dengesini kaybederek boşluğa düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sağ ayağına demir saplanan, diğer ayağı da kırılan işçiyi bulunduğu yerden güçlükle çıkardı.
Ayağındaki demir parçasıyla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, ameliyata alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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