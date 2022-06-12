Muğla'da inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti

12.06.2022 21:44
Muğla'da inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından beton zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından beton zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Çatalarık Mahallesi Şehit Fedai Kebiz Caddesi'nde bir villa inşaatında su tesisatı yapan Ramazan Çıralı (24), balkon korkuluğu olmayan inşaatın ikinci katından beton zemine düştü.

Çıralı'nın düştüğünü fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çıralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Fethiye, Çıralı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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