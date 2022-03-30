İnternet dolandırıcılığından 33 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Muğla'da, e-ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla cep telefonu ve ürün satışı yaparak boş kargo gönderip birçok kişiyi aynı yöntemle dolandıran Gamze Y'nin kentte bulunduğunu belirledi.

Bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenen şüpheli, benzer yöntemle elde ettiği suç unsuru eşyayı satmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan Gamze Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.