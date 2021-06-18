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Muğla'da ipek böcekçiliğini canlandırma protokolü imzalandı - Son Dakika

Muğla'da ipek böcekçiliğini canlandırma protokolü imzalandı

18.06.2021 16:00
Muğla'da ipek böcekçiliğini canlandırma protokolü imzalandı, System.String[]

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi arasında ipek böcekçiliğinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için iş birliği protokolü imzalandı.

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi arasında ipek böcekçiliğinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinde imzalanan protokolde, kırsalda istihdamın artması, kırsal kalkınmanın sağlanması ve geleneksel tarım üretiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Proje, Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Maşat mevkisinde Muğla Büyükşehir Belediyesine ait arazide hayata geçirilecek. Arazide ipek böceğinin önemli besin kaynağı olan dut fidanlarının dikimi yapılacak.

Ayrıca kozadan ipek ipliği üretimi ve dokumacılığına kadar eğitimlerin verileceği dokuma ve eğitim atölyesi düzenlenecek. Bunun yanı sıra sosyal alanlar ve satış noktaları oluşturulacak ve dut bahçesinden faydalanacak olan ipek böceği yetiştiricisi çiftçiler belirlenecek.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ipek böcekçiliği kültürünü kentte yeniden canlandırmak istediklerini ifade etti.

İpek böcekçiliği konusunda kadınların özellikle kooperatif kurmasını arzu ettiklerini belirten Gürün, "Muğla'mızda Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman'ın girişimleri ile ipek böcekçiliği konusunda önemli adımlar atılmıştı ve MELSA ile önemli markalara üretim yapılmıştı. Bu işin sahibi kadınlarımız. Temennimiz tekstil sektörüne verebilecek nitelikte ipek kumaş üretmek." diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Menteşe'nin Osmanlılardan günümüze kadar gelen en büyük tarım alanlarından birisi olarak göze çarptığını, bu nedenle ipek böcekçiliğinin yeniden canlanması, özellikle kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün katılımıyla imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da ipek böcekçiliğini canlandırma protokolü imzalandı - Son Dakika


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