Son Dakika Haberleri: Muğla'da ipotekli satışlar yüzde 222 arttı
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Muğla'da ipotekli satışlar yüzde 222 arttı

24 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Muğla'da ipotekli satışlar yüzde 222 arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 8,2, ipotekli satışlar ise yüzde 222 arttı.


Muğla'da konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında artarak 1595 oldu. Bu satışların 415'i ilk satış, 1180'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla konut satış oranı ile Türkiye genelinde yüzde 1,4'lük payla 22'nci sırada yer aldı.


Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 222,0 oranında artış göstererek 512 oldu. 512 ipotekli satışın 160'ı ilk satış, 352'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında azalış göstererek 1083 oldu. Bu satışların 255'i ilk satış, 828'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Muğla'da Ağustos ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 85 oldu. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
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