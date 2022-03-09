Muğla'da iş adamına silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da iş adamına silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi tutuklandı

09.03.2022 21:34
Muğla'da iş adamına silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş adamına silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş adamına silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Geçen hafta sonu ilçede, bir iş adamına otomobilinde silahlı saldırı düzenlendi. İş adamının yara almadan kurtulduğu saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıyı S.S, M.K, F.Ç. ve F.Ç'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.K. ile S.S. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.Ç ile F.Ç de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta sonu ilçede, bir iş adamına otomobilinde silahlı saldırı düzenlenmiş, iş adamının yara almadan kurtulduğu saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iş adamının aracının yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişinin araca silahla ateş açtığı, iş adamının bir süre sonra aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

Muğla'da iş adamına silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi tutuklandı
Muğla'da iş adamına silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Saldırı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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