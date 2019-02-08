Son Dakika Haberleri: Muğla'da İş Adamını Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

Muğla'da İş Adamını Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

25 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş adamı Ali Özdemir'i başından vurarak öldürdüğü öne sürülen sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş adamı Ali Özdemir'i başından vurarak öldürdüğü öne sürülen sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık M.Ö. ile tutuksuz yargılanan eski kayınpederi A.S, baldızı K.S, kayınvalidesi F.S. ile maktul ve sanıkların yakınları, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık M.Ö, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Böyle olmasını istemediğini ifade eden M.Ö, "Eşimin daha önce mahkemede anlattıklarının çoğu gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle olsun istemedim. Ben tasarlayarak bir şey yapmadım. Pişmanım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık M.Ö'ye "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca kayınvalide F.S'yi "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 ay, J.D'yi "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay, A.S'yi de "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan takdiri indirim uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanık baldız K.S. ve İ.A. ise beraat etti.

Bodrum'da 6 Ocak 2018'de kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cipi, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı. Yakın arkadaşı M.Ö'nün itirafıyla Ali Özdemir'in öldürüldüğü anlaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:44 Kaynak: AA

Ali Özdemir, Bodrum, Muğla, Güncel
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