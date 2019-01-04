Son Dakika Haberleri: Muğla'da İş Adamının Öldürülmesine İlişkin Dava

Muğla'da İş Adamının Öldürülmesine İlişkin Dava

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başından tabancayla vurularak öldürülen ve cesedi makilik alanda bulunan iş adamı Ali Özdemir'in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı.

Muğla'da İş Adamının Öldürülmesine İlişkin Dava, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde başından tabancayla vurularak öldürülen ve cesedi makilik alanda bulunan iş adamı Ali Özdemir'in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde 2 gün önce başlayan duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ö. ve eski kayınpederi A.S, tutuksuz yargılanan K.S, F.S. ve İ.A, maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) salonundan katılan tutuklu sanık M.Ö'nün dava sürecinde boşandığı eşi T.S. mahkeme heyetinin yaşananlara ilişkin soruları üzerine beyanda bulundu.

Sanık M.Ö. ile 11 yıl evli kaldıklarını, eşinin kendisini hiç kıskanmadığını ifade eden T.S, "Evlilik dönemlerimizde çok sık tartışırdık. Ali ile duygusal ilişkim olduğu dönemde de eşimden boşanmak istediğimi söyledim." dedi.

"Olay günü eve geldiğinde herhangi bir olumsuzluk var mıydı?" sorusuna T.S. şu yanıtı verdi:

"Eve geldikten sonra eski eşim bahçede düzgün olan odunları kendince düzeltmeye çalışıyordu. Yeşil renkte bahçede duran küreğin de toprağa saplı olduğunu gördüm. Bu kürek toprağa hiç saplanmıyordu. Ali Özdemir kaybolduktan sonra M.Ö. bana, bizim evimiz aranırsa evin bahçesinde Ali'nin bahçede ateş etmesi sonucu bulunan boş kovanlar ve mermilerin yanlış anlaşılabileceğini söyleyip bu kovanları Bitez'deki ailelerine ait bahçeye gömeceğini söylemişti. O dönem psikolojik olarak bunalımda olduğum için bu durumu pek umursamamıştım."

Sanık M.Ö. ise boşandığı eşi T.S'nin söylediklerinin çoğunun yalan beyandan ibaret olduğunu savundu.

Taraf avukatları da T.S'ye olaya ilişkin sorular yöneltti.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan M.Ö'nün tutukluluk halinin devamı, A.S'nin ise adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 18 Ocak'a erteledi.

Olay

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 Ocak 2018'de kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cipi, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı. Yakın arkadaşı M.Ö'nün itirafıyla Ali Özdemir'in öldürüldüğü anlaşılmıştı. M.Ö, eşi T.Ö, kayınpederi A.S. ve baldızı K.S. gözaltına alınmıştı. Suç aletinin bulunması için de denizde arama çalışması başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel
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