Muğla'da İş Adamının Öldürülmesine İlişkin Dava

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, başından tabancayla vurularak öldürülen ve cesedi makilik alanda bulunan iş adamı Ali Özdemir
'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ö. ile tutuksuz yargılanan eski kayınpederi A.S, baldızı K.S, kayınvalidesi F.S. ile maktul ve sanıkların yakınları ile taraf avukatları katıldı. Söz
verilen tutuklu sanık M.Ö, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.
Mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere tarafına süre verilmesini isteyen M.Ö, "Planlayarak hareket etmedim. Çok pişmanım. Kazayla olan bir olaydı. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Şubat'a erteledi.
Bodrum'da 6 Ocak 2018'de kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cipi, Konacık
Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı. Yakın arkadaşı M.Ö'nün itirafıyla Ali Özdemir'in öldürüldüğü anlaşılmıştı.