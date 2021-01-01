Muğla'da 'İş hayatına uyum' semineri
01.01.2021 13:47
İlk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayanlara yönelik çalışma koşulları ile uymaları gereken hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, gençlerimizin iş hayatına bilinçli başlamalarını sağlamak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen...
İlk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayanlara yönelik çalışma koşulları ile uymaları gereken hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, gençlerimizin iş hayatına bilinçli başlamalarını sağlamak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen program doğrultusunda Muğla İl Müdürlüğü tarafından 'İş hayatına uyum' semineri düzenlendi.
İş hayatına uyum seminerinde, ilgili maddenin getirdiği kazanımlar, elde edilen haklar, devlet memurları kanunu, protokol ve görgü kuralları ve bütçe yönetimi konularında Öğretmen Tuğba Doğan, Öğretmen Ali Rıza Şimşek ve Sosyal Hizmet Uzmanı Serhat Bilen tarafından bilgilendirmeler yapılmıştır. - MUĞLA
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