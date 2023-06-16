İş insanı jet ski kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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İş insanı jet ski kazasında hayatını kaybetti

İş insanı jet ski kazasında hayatını kaybetti

17.06.2023 00:21

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tatil yapan iş insanı Yalçın Gümüşsoy, kullandığı jet ski ile denize açıldıktan sonra bir teknenin halatına takılarak devrildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından müdahale edilen Gümüşsoy, hayatını kaybetti. Cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tatil yapan Yalçın Gümüşsoy, jet skiyle denize açıldı. Gümüşsoy'un kullandığı jet ski, bir süre sonra Hamam Koyu'nda bir teknenin halatına takılarak devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralının başka bir bot vasıtasıyla Sarsala Koyu'na intikal ettirildiği ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Burada Sahil Güvenlik botunda sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Gümüşsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İş İnsanı Yalçın Gümüşsoy Jet Ski kazasında hayatını kaybetti

CENAZE ADLİ TIP'TA

İş insanı Gümüşsoy'un cenazesi, ekipler tarafından karaya getirildi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemesi yapılan Gümüşsoy'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA
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Adli Tıp Kurumu, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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