Muğla'da iş kazasında ölen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da iş kazasında ölen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

26.02.2022 13:49
Muğla'da iş kazasında ölen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Ortaca ilçesinde yanan alanlarda çalışma yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren orman işçisi için görev yaptığı Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Ortaca ilçesinde yanan alanlarda çalışma yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren orman işçisi için görev yaptığı Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Hayati Ercedoğan'ın cenazesi Dalaman Devlet Hastanesi morgundan alınarak Orman Muhafaza memurlarının omzunda arazöz şoförü olarak görev yaptığı Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne getirildi.

Törene, Ercedoğan'ın yakınları, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Şube müdürleri ile Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye başkanı Kamil Ceylan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve mesai arkadaşları katıldı.

Evli, iki çocuk sahibi Ercedoğan'ın cenazesi Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Helallik alındıktan sonra Zeytinalanı Mahallesi Çayan Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Ortaca Çaylı Mahallesi'ndeki yanan bölgelerde yapılan çalışma sırasında dağlık ve kayalık alanda dengesini kaybederek düşen Hayati Ercedoğan, Dalaman Hava Meydan Komutanlığından havalanan helikopter ile bölgeden ağır yaralı olarak alınarak hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Ortaca'da Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı Ortaca'da Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman destinasyonundaki çalışmalar değerlendirildi Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman destinasyonundaki çalışmalar değerlendirildi

Orman İşletme Müdürlüğü, Dalaman, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da iş kazasında ölen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
13:41 Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
13:18 İşte Putin'in Ukrayna'daki 4 senaryosu! Uzmanlara göre Rus lider bu 4 senaryodan birini hayata geçirmek istiyor
13:06 Rus askeri araçlarının vurulmasında Bayraktar TB2'ler mi kullanılıyor?
13:04 Savaş görüntülerini gülümseyerek paylaştı! Rus askerin fonda füzeler atılırken görüntüsü
12:47 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video! Bugün 28 yaşına girecekti
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
12:45 Okuduktan sonra reenkarnasyonu sorgulamanın imkansız olacağı esrarengiz olay: Pollock İkizleri
12:40 Rusya'dan tehdit kokan uyarı: Uluslararası Uzay İstasyonu yaptırımlar yüzünden ABD'ye düşebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 13:57:35. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da iş kazasında ölen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement