Muğla'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Muğla'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Muğla'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Paşapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda H.E.P, A.A. ve M.Y, suçüstü yakalandı. İş makinesine el konuldu.

Jandarma, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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