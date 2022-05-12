Muğla'da iş yeri basıp, 220 bin euroluk senet imzalattılar! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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Muğla'da iş yeri basıp, 220 bin euroluk senet imzalattılar! O anlar saniye saniye kamerada

12.05.2022 22:51

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda, müteahhitlik yapan Ö.Ö.'ye (42), zorla 220 bin euroluk senet imzalattıkları belirlenip, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin, iş yerini bastıkları ve müteahhidi tokatladıkları anlar da saniye saniye kameralara kaydedildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Fethiye'ye gelen grubun, inşaat firmasına giderek müteahhit Ö.Ö.'nün başına silah dayayıp, zorla 220 bin euroluk senet imzalattırdığı ihbarını aldı.

ADRESLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin V.Ö., K.O.H., T.Ç., N.Y., Y.A., A.E.Y. ile U.D. olduğunu belirledi. Polis, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, çete üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişiyi farklı adreslerde yakaladı.

İş yeri basılıp, zorla senet imzalatılan müteahhidi böyle tokatladılar

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 tabanca ve 23 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından N.Y. ve A.E.Y., savcının talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli bugün adliye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi.

İş yeri basılıp, zorla senet imzalatılan müteahhidi böyle tokatladılar

TOKAT ATTIKLARI ANLAR KAMERALARDA

Öte yandan olay anının iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin beraberindekilerle iş yerine tabancayla girerek, masada oturan müteahhit Ö.Ö.'ye tokat atması yer alıyor.

İş yeri basılıp, zorla senet imzalatılan müteahhidi böyle tokatladılar
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Münir Karaloğlu, Fethiye, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da iş yeri basıp, 220 bin euroluk senet imzalattılar! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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