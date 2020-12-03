Muğla'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alan hırsız, iş yerine ait servis motosikletini de çalarak kaçtı.

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