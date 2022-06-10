Ekipler, işletmenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip zanlıyı tespit etti. Hırsızlık şüphelisi, yapılan üç günlük çalışma sonucu yakalandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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