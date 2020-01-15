Muğla'da iş yurtlarında çalışan hükümlülerden ekonomiye "11 milyonluk" katkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da iş yurtlarında çalışan hükümlülerden ekonomiye '11 milyonluk' katkı - Son Dakika

Muğla'da iş yurtlarında çalışan hükümlülerden ekonomiye "11 milyonluk" katkı

6 saat önce

Muğla'da cezaevlerinde kalan hükümlüler, iş yurtlarında çalışarak geçen yıl 11 milyon 156 bin lira kar elde etti.

Muğla'da iş yurtlarında çalışan hükümlülerden ekonomiye

Muğla'da cezaevlerinde kalan hükümlüler, iş yurtlarında çalışarak geçen yıl 11 milyon 156 bin lira kar elde etti.

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Seydikemer Eşen Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, iş yurtlarında çalışarak hem para kazanıyor hem de meslek öğreniyor.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerinde kalan ve sağlık durumları çalışmasına mani olmayan hükümlülerin farklı iş kollarında çalıştığını söyledi.

Çalışan hükümlülerin sağlık sigortalarının yatırıldığını ve hükümlülere belirli bir ücret verildiğini anlatan Eker, "Hükümlüler, Seydikemer'de 18, Dalaman'da 24 iş kolunda çalışıyor. Seydikemer'de 2018'de elde edilen 1 milyon 142 bin liralık kar, geçen yıl 1 milyon 656 bin liraya yükseldi. Dalaman'da da 2018'de 6 milyon 500 bin lira olan kar geçen yıl 9 milyon 500 bin liraya çıktı." dedi.

Eker, 2020'de her iki cezaevindeki iş kolu faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Eker, elde edilen gelirin Adalet Bakanlığı İş Yurtları Daire Başkanlığı'nca adalet hizmetlerinde ve başkanlık bünyesindeki yeni yatırımlarda kullanılacağını kaydetti.

Seydikemer, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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