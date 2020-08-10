Muğla'da işçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan Suriye uyruklu Mustafa Aljajy ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 21:39

Kaynak: AA

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