Muğla'da işletmelerde gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da işletmelerde gıda denetimi yapıldı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Muğla'da ki işletmelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Muğla'da işletmelerde gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Muğla'da ki işletmelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.


Bakanlığın "Gıda Denetimi Seferberliği" çerçevesinde, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın başında bulunduğu ekip, Menteşe ilçesinde unlu mamulleri üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Saylak başkanlığındaki ekip, denetimlerde hijyen ve doğru saklama koşulları ile dolapların sıcaklıklarını kontrol etti, bazı ürünlerden numuneler alarak laboratuvara gönderdi.

Denetimlere ilişkin gazetecilere açıklama yapan Saylak, "Vatandaşlara sağlıklı ve güvenilir gıda ulaştırmak için buradayız. Bakanlığımızın ilan ettiği 'Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimlerimiz bu hafta boyunca sürecek. İlçelerimizde de ekiplerimiz eş zamanlı olarak denetimlerine devam etmektedir." diye konuştu.

Kontrollerde, ürün grubuna göre uyulması gereken kriterleri, üretiminden paketlenmesine, saklama koşullarına ve dağıtımına kadar her aşamayı kontrol ettiklerini vurgulayan Saylak, ilgili kriterlere uymayan işletmelere yaptırım uygulandığını bildirdi.

Barış Saylak, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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