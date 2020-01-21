Muğla'da itfaiye erleri göreve "komando eğitimiyle" hazırlanıyor - Son Dakika
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Muğla'da itfaiye erleri göreve "komando eğitimiyle" hazırlanıyor

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca itfaiye erlerinin yangınlara daha hızlı ve etkin müdahalesi için hazırlanan eğitim programları komandoların eğitimlerini aratmıyor.

Muğla'da itfaiye erleri göreve

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca itfaiye erlerinin yangınlara daha hızlı ve etkin müdahalesi için hazırlanan eğitim programları komandoların eğitimlerini aratmıyor.

Muğla'nın 13 ilçesindeki 38 noktada, 140 araç ve 540 kişilik personelle konuşlanan itfaiye erleri, orman, ev, araç, baca, anız yangınlarının yanında sıkışmalı kaza, mahsur kalan insan ve hayvanların kurtarılması, doğal afet gibi çok sayıda olaya müdahale ediyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri günün 24 saati göreve hazır şekilde bekliyor. Ekipler güç kondisyon eğitiminde boks, ip atlama, mekik, barfiks, şınav, karın kaslarının güçlendirilmesi, balyozla lastiklere vurarak kol kaslarının güçlendirilmesi gibi hareketler yapıyor. Ekiplerin özellikle spor eğitimleri komando eğitimlerini aratmıyor.

İtfaiye ekiplerinin en ilginç eğitimlerinden birini ise ateşle çevrili çember içinde iki ucu ateşe verilmiş demirden ağırlık seti oluşturuyor. Yanan çemberin içinde ağırlık setini kollarını güçlendirmek amacıyla hareket ettiren ekipler, uçları ateşe verilmiş seti karşılıklı olarak birbirlerine atarak eğitimlerini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Önleme Şube Müdürü Mahmut Kaya, Muğla'nın 2014 yılında "büyükşehir" statüsü kazanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin bugüne kadar toplam 21 bin, sadece geçen yıl ise 3 bin 800 olaya müdahale ettiği bilgisini verdi.

6 yılda 190 bin vatandaşa yangın ve afetler konusunda eğitim verdiklerini belirten Kaya, ekiplerin de günlük, haftalık ve aylık düzenlenmiş programlara göre sportif faaliyetlerini yerine getirdiğini, bunun yanı sıra sürekli tatbikat düzenlediklerini aktardı.

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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