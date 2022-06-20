Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 200'e ulaştı - Son Dakika
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Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 200'e ulaştı

20.06.2022 18:10
Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 200'e ulaştı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yuvası sayısının 200'e ulaştığı tespit edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yuvası sayısının 200'e ulaştığı tespit edildi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden (DEKAMER) yapılan açıklamada, ekiplerin sahillerde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin tespit edilen 200 caretta caretta yuvasını gece boyunca nöbet tutarak, koruma altına aldığı ifade edilen açıklamada, deniz kaplumbağalarının bir yuvalama sezonunda birden fazla yuva yapabildiği aktarıldı.

Geçen yılın aynı döneminde tespit edilen yuva sayısının 386 olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz kaplumbağalarının uzun göçler yapmaları ve çoğu bireyin 2-3 senede bir üremeleri nedeniyle her yıl sabit yuva sayısına ulaşılamıyor. Son yıllarda Dalyan İztuzu kumsalında rekor sayıda yuva kaydetmiştik. Bu sene gözlemlerimiz iki çok yüksek yılın ardından daha sakin bir sezona işaret ediyor. Yuva sayıları popülasyon durumu için önemli bir veri olsa da tek başına popülasyonu değerlendirmek için yeterli değildir. Uzun süreli izleme çalışmaları ile genel trende bakılır ve farklı parametreler izlenir."

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün her yıl desteklediği izleme ve koruma çalışmaları ile ülkenin deniz kaplumbağalarının korunmasının sağlandığını bildirildi.

İklim değişikliği, besin stoklarının durumu gibi çevresel etkilerin deniz kaplumbağalarının üreme davranışlarında değişikliklere de yol açabildiğini aktarılan açıklamada, "İklim değişikliği üreme sezonunun başlama ve bitiş tarihlerinin değişmesine, yuva sıcaklıkların yükselerek dişi yavru üretiminin artmasına yol açarken besin stoklarındaki azalış, iyi beslenemeyen bireylerin üremek için yeterince enerji depolayamamasına yol açabiliyor." denildi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Araştırma, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 200'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 200'e ulaştı - Son Dakika
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