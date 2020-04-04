Muğla'da jandarmadan sosyal mesafe isyanı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması kararyla ilgili genelge sonrası Muğla Valiliği'nce polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde ikametgahı Muğla olmayan sürücülerin kente girişlerine izin verilmedi. Ayrıca, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etmeyen ve kamyonetin arka koltuğuna 4 kişi oturanlar ise jandarmayı bile pes dedirtti. Bir jandarma personelinin 'böyle karga tulumba oturamazsınız' uyarısının ardından aracın çıkışına izin verilmedi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İl İdaresi ile Umumi Hıfzısıhha kanunlarının ilgili maddeleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu. İçişleri Bakanlığı'nca genelgesi Muğla Valiliği'ne de gönderildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, giriş-çıkış yasağı ile ilgili olarak Muğla- Denizli karayolu Gazeller mevkiinde denetim yapıldı. Muğla ve Denizli istikametlerindeki araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Jan. Yzb. Gürcan Özdilek'inde hazır bulunduğu denetimlerde ikametgahı Muğla ve Denizli olmayanların giriş-çıkışına izin verilmedi. Kimisi konudan bilgi sahibi olmadığını kimisi ise izin kağıdının arkadaşında olduğunu söyledi. Trafik ve jandarma ekipleri ise kendilerine uzun süre dil dökenlere taviz vermedi. Araç sahiplerinin bazıları karayolu üzerinde bekleyişlerini sürdürürken, bazıları da geriye döndü.

Öte yandan, her araçtaki yolcu ve sürücülerin ateşleri de tek tek ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Jandarma ve polis ekiplerinin denetiminden genel görüntü

Sürücü ve yolcularının kimliklerinin kontrol edilmesi

Giriş ve çıkışına izin verilmeyen araçların geri dönmesi

Jandarma personelinin sürücü ve yolcuları uyarması

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,