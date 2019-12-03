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Son Dakika Güncel Muğla'da jandarmanın bulduğu çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika

Muğla'da jandarmanın bulduğu çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'da jandarmanın bulduğu çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi'nde 29 Kasım'da motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelinin İ.A. olduğu tespit edildi.

Zanlının adresine operasyon düzenleyen ekipler, İ.A'yı çalıntı olduğu belirlenen motosikletle birlikte yakaladı.

Motosiklet, jandarma ekiplerince sahibi Fehmi Özen'e teslim edildi.

Motosikletinin bulunmasıyla büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Özen, jandarma ekiplerine teşekkür etti.


Bu arada, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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