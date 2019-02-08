Muğla'da Jandarmanın Güven ve Huzur Uygulaması

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarında güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarında güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.





Güven ve huzur ortamının devamlılığı, gençler ve çocukların zararlı faaliyetlerden uzak tutulması, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından gençlerin uzak tutularak korunup eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okul çevreleri ve kara yolunda uygulama yapıldı.



423 personelin katılımıyla drone ve köpek timi destekli güven ve huzur uygulamasında okul çevreleriyle yakınlarda bulunan umuma açık yerler, metruk binalar, park ve bahçeler denetlendi.

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