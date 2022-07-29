Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama

29.07.2022 23:50
Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama

MUĞLA'da jandarmanın huzur ve güven uygulaması kapsamında; haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

MUĞLA'da jandarmanın huzur ve güven uygulaması kapsamında; haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 ilçede huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)  tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, basit tehdit, birden fazla kişiyle tehdit, karşılıksız yararlanma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma cinsel taciz, basit yaralama, dolandırıcılık, hakaret, başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, manevi ve mali haklara tecavüz alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 11'i tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Jandarma ekipleri orman yangınlarına hazır Jandarma ekipleri orman yangınlarına hazır
Kaynak: DHA

Araştırma, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! İşte Erdoğan'ın son kararı vereceği seçenekler
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:23 Çiftçinin meraklı bekleyişi sona erdi! Bakan Kirişci yeni tohumluk fiyatlarını duyurdu!
21:03 Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:21 Kocaeli'de 7 dilenci kadın saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar vatandaş kamerasına yansıdı
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 23:50:38. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement