Muğla'da jandarmanın kurtardığı yaralı martı tedavi altına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaralı olduğu için uçamayan martı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Çetibeli Mahallesi'nde önleyici kolluk devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda yaralı bir martı buldu.

İncelemede kanadının kırık olduğu belirlenen kuşun tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile irtibata geçildi.

Yaralı martı, Gökova Hayvan Hastanesine teslim edildi.