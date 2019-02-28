Son Dakika Haberleri: Muğla'da Kablo Hırsızlığına Tutuklama

Muğla'da Kablo Hırsızlığına Tutuklama

16 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'da Kablo Hırsızlığına Tutuklama, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Günlükbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı görevli bekçiler, Taşyaka Mahallesi'nde bir kişinin elektrik direğine ait kabloları kestiğini fark etti.

Kabloları kesen Mustafa U. gözaltına alındı. Şüphelinin kestiği ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olduğu belirtilen bir miktar bakır kabloya da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:20 Kaynak: AA

Taşyaka Mahallesi, Fethiye, Muğla, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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