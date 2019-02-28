Muğla'da Kablo Hırsızlığına Tutuklama
16 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Günlükbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı görevli bekçiler, Taşyaka Mahallesi
'nde bir kişinin elektrik direğine ait kabloları kestiğini fark etti.
Kabloları kesen Mustafa U. gözaltına alındı. Şüphelinin kestiği ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olduğu belirtilen bir miktar bakır kabloya da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:20 Kaynak: AA
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