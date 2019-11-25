Son Dakika Haberleri: Muğla'da kaçak içki operasyonunda 1200 litre etil alkol ele geçirildi
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Muğla'da kaçak içki operasyonunda 1200 litre etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki operasyonunda 1200 litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da kaçak içki operasyonunda 1200 litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki operasyonunda 1200 litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Muğla'nın Bodrum ilçesine kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda Milas ilçesi Bafa Mahallesi'nde 07 BDS 49 plakalı çekici durduruldu. Araçta yapılan aramada 1200 litre etil alkol ele geçirildi.

Araçtaki E.G, E.D, ve T.İ.A. gözaltına alındı.

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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