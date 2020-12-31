Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabörtlen Mahallesi'ndeki bir ikamette üretilen kaçak içkilerin piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 150 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, kristal anason, anason yağı, alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Operasyonda H.Ü, R.A. ve C.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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