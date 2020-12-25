Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çörüş Mahallesi'ndeki bir ikamette üretilen kaçak içkilerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli marka ve boyutlarda 51 şişede yaklaşık 50 litre kaçak içki ile boş içki şişeleri ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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