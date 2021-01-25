Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli B.Ö gözaltına alınırken, 550 litre el yapımı kaçak içki ile anason yağı, etil alkol ve damıtma tesisatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İlçe Jandarma ekipleri, Fesleğen Mahallesi'ndeki bir ikamette üretilen kaçak içkilerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Muğla 'nın Milas ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

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