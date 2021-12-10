Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli M.G. gözaltına alınırken, 255 litre el yapımı kaçak içki ile anason ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İlçe Jandarma ekipleri, Bozarmut Mahallesi'ndeki bir ikamette üretilen kaçak içkilerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Muğla 'nın Yatağan ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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