Muğla'da kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'da kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

04.02.2021 20:27
Muğla'da kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döğüşbelen, Eski Köyceğiz ve Toparlar mahallelerinde üretilen kaçak içkilerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 113 litre el yapımı içki, 63 litre etil alkol, 450 mililitre anason yağı, 115 mililitre aroma, 14 ölçek, filtre, 3 huni, 9 enjektör ele geçirildi.

Operasyonda, H.K, S.A, S.Ş. ve N.Ç. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak İçki, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Yusuf Yazıcı-Burak Yılmaz ikilisi, Dijon'dan daha fazla gol attı Mesut Özil, yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı: Sabırsızlanıyorum Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Erdoğan'ın "Vatandaşımızı ezdirmeyiz" sözleri sonrası ekipler market denetimlerini sıklaştırdı
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti         
20:43
ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak         
20:15
900 bin liralık rüşvete polisten 900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz         
19:46
Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama         
19:25
Koçlar arasında ölümüne kavga! O anlar saniye saniye kamerada Koçlar arasında ölümüne kavga! O anlar saniye saniye kamerada         
18:56
Kansere yakalanan Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı Kansere yakalanan Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı         
18:38
Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili         
17:46
"Elim kırılsaydı da yapmasaydım" dedi ama iş işten geçti! Kendisine 'ağabey' demeyen arkadaşını vurdu         
16:56
Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı         
16:04
Şanlıurfa'da 3 gündür durdurulamayan kız kaçırma kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 3 gündür durdurulamayan kız kaçırma kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı         
15:28
BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı         
13:47
Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu         
12:55
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 20:56:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei