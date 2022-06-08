Kaçak iskeleler yıkılıyor

Kazıklı Mahallesi'nde kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 15 iskelenin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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