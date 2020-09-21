Muğla'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan C.Y, M.A.O, A.E. ve B.C, jandarma karakoluna götürüldü.

Arazide yapılan aramada, jeneratör, kazma, hilti makinesi, balyoz, 30 metre ip, uzatma kablosu ve tarihi eser aramasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü

DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok