Muğla'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Muğla'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıbel Mahallesi 3. Gözlü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda, 7 şüpheli kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Bölgede jeneratör, kazma, hilti makinesi, balyoz ve tarihi eser aramasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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