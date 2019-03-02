Son Dakika Haberleri: Muğla'da Kaçak Kazıya Suçüstü

Muğla'da Kaçak Kazıya Suçüstü

53 dakika önce

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Muğla'da Kaçak Kazıya Suçüstü, System.String[]
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri dün Akkaya Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbarın üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, Türbe mevkiinde  2 metre derinliğinde çukurlar açıldığı gördü. Çevrede yapılan incelemede, çok sayıda sigara izmaritine ve su şişesine rastlandı. Bölgede bekleyen ekipler, R.B. ile N.Y.'nin traktörle bölgeye geldiğini gördü. Jandarma 2 şüpheliyi suçüstü yakalarken, traktörünün römorkunda yapılan aramada kazma, kürek, demir mil, balyoz, keski, şarjlı matkap, hızar motoru ele geçirildi. R.B.'nin cep telefonunda geçen 28 Şubat'ta bölgede çekilen bir fotoğrafın da olduğu görüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:36 Kaynak: DHA

Menteşe, Jandarma, Muğla, Güncel
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