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Muğla'da kaçak saat ve gözlük operasyonu

23 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulan bin 400 kol saati ile bin 578 güneş gözlüğüne el kondu.

Muğla'da kaçak saat ve gözlük operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulan bin 400 kol saati ile bin 578 güneş gözlüğüne el kondu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan ürünlerin ilçeye getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce plakası belirlenen araçta, bin 400 kol saati ile bin 578 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Ürünlere el konuldu, aracı kullanan A.S. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:09 Kaynak: AA
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