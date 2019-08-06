Muğla'da kaçak saat ve gözlük operasyonu
23 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulan bin 400 kol saati ile bin 578 güneş gözlüğüne el kondu.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:09 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulan bin 400 kol saati ile bin 578 güneş gözlüğüne el kondu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan ürünlerin ilçeye getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce plakası belirlenen araçta, bin 400 kol saati ile bin 578 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Ürünlere el konuldu, aracı kullanan A.S. gözaltına alındı.
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