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Muğla'da kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Muğla'da 165 kilogram kıyılmış, bin 800 kilogram gümrük kaçağı tütün, 9 bin 559 doldurulmuş makaron ile 543 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Muğla'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Muğla'da 165 kilogram kıyılmış, bin 800 kilogram gümrük kaçağı tütün, 9 bin 559 doldurulmuş makaron ile 543 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Duman 8 Operasyonu" kapsamında belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda, 165 kilogram kıyılmış, bin 800 kilogram gümrük kaçağı tütün, 9 bin 559 doldurulmuş makaron, 35 kilogram nargile tütünü ile 543 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler tarafından 19 kişiye yasal işlem uygulandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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