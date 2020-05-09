Muğla'da kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi'nde faaliyet gösteren iki işletmede kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince iş yerlerinde yapılan aramada makaronlara basılmış şekilde 120 karton sigara ve 15 kilogram tütün ele geçirildi.

İşletme sahibi hakkında işlem başlatıldı.