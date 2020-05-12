Muğla'da kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün, sigara ve 60 litre etil alkol ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İki iş yeri, iki ev ve 4 araçta yapılan aramada bir miktar kaçak tütün, 2 bin 850 paket sigara, elektronik sigara likidi ve filtresi ile 60 etil alkol ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.