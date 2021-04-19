Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak yapıların yıkımına gelen ekiplerle engel olmak isteyen kişiler arasında gerginlik yaşandı.

Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapı ve iskelenin yıkım işlemi için Menteşe Belediyesi ekipleri iş makineleriyle bölgeye geldi.

Yıkıma engel olmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla ve yola oturarak mahallenin girişini kapattı.

Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'ndan 100 asker ile 50 jandarma sevk edildi. Ekipler, toplanan kişileri kalkanlarla geri iterek yolu açmaya çalıştı.

Yol, kolluk kuvvetleri tarafından açılarak iş makinelerinin geçişi sağlandı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda yıkımın başlaması bekleniyor.