Muğla'da kaçak yapılaşmayla mücadelede drone ile denetim yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da kaçak yapılaşmayla mücadelede drone ile denetim yapılıyor - Son Dakika

Muğla'da kaçak yapılaşmayla mücadelede drone ile denetim yapılıyor

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlatılan "Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği" çalışmaları kapsamında drone ile denetim yapılıyor.

Muğla'da kaçak yapılaşmayla mücadelede drone ile denetim yapılıyor, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlatılan "Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği" çalışmaları kapsamında drone ile denetim yapılıyor.

İlçenin daha fazla betonlaşmasının, kıyıların doldurulmasının, mimari kültürünün yok edilmesinin önlenmesi amacıyla kaçak yapılaşmayla mücadele ediliyor.

İmar ve kıyı kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının tespiti gibi çevre suçlarının belirlenmesi, ihbarların değerlendirilmesi konularında drone'dan faydalanılıyor.

Bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 1100 kaçak bina tespit edildi. Yasal süreci tamamlanan yapılardan 246'sında yıkım işlemi tamamlandı. Bu yıkımların bir bölümü belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilirken bir bölümü de belediye ekiplerinin gözetiminde mal sahipleri tarafından yapıldı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin planlaması kapsamında Mayıs 2020'ye kadar yasal süreci tamamlanan 21 yapının daha yıkım işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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